В Анкаре сообщили о переговорах с Россией о нынешнем статусе «зерновой сделки»

В настоящий момент с Россией идут переговоры о статусе "зерновой сделки" после того, как Москва накануне объявила о приостановке участия в ней, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя властей Турции.
"В воскресенье проходят переговоры с Россией по черноморской "зерновой сделке", они продолжатся в понедельник, заявил представитель турецких властей", - передает агентство.
По словам источника агентства, основания для оптимизма есть, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Также он заявил, что суда, достигшие Стамбула, инспектируют, однако никакие новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.
В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".
Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН.
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