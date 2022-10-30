В Анкаре сообщили о переговорах с Россией о нынешнем статусе «зерновой сделки»

В настоящий момент с Россией идут переговоры о статусе "зерновой сделки" после того, как Москва накануне объявила о приостановке участия в ней, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя властей Турции.

"В воскресенье проходят переговоры с Россией по черноморской "зерновой сделке", они продолжатся в понедельник, заявил представитель турецких властей", - передает агентство.

По словам источника агентства, основания для оптимизма есть, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Также он заявил, что суда, достигшие Стамбула, инспектируют, однако никакие новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН.