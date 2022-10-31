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Дальнее зарубежье 31.10.2022 20:15

Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы, связанные с приостановкой РФ реализации "черноморской зерновой инициативы"

Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону в понедельник ситуацию вокруг "черноморской зерновой инициативы", сообщили в российском военном ведомстве.

"Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

В минувшую субботу МИД России заявил, что Москва "с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе" приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

Турецкие СМИ сообщили, что Акар в ходе телефонного разговора с Шойгу призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участие в "зерновой сделке".

"Анкара ожидает пересмотра Москвой решения о приостановке участия РФ в "зерновой инициативе", - приводят СМИ слова Акара.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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