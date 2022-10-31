Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе и зерновую сделку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым черноморский зерновой коридор и ситуацию на Кавказе, сообщает в понедельник телеканал TRT World News. "Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил зерновой коридор, последние события на Южном Кавказе", - сообщает TRT World News.

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