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Внешняя политика 04.12.2022 15:00

Байрамов и Лавров обсудят двустороннюю повестку, нормализацию отношений между Баку и Ереваном - МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник посетит Россию, где проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в том числе обсудит нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщили в воскресенье в МИД РФ.

«(В ходе встречи министров - ИФ-Аз) Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Азербайджан является важным партнером и союзником России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

«Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга», - отметили в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время между странами заключено более 150 международно-правовых актов.

«Рассматриваем предстоящий визит Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», - заявили в МИД РФ.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВИЗИТ, МИД, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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