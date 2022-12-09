Цены на нефть ускорили рост

Цена на нефть ускорили рост в ходе пятничных торгов, но все еще могут продемонстрировать недельное снижение на фоне опасений по поводу мирового спроса на энергоносители.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:24 подорожали на $0,49 (0,64%) - до $76,64 за баррель.
Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,68 (0,95%) - до $72,14 за баррель.
В четверг Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,8%, причем обе марки обновили минимумы с конца декабря прошлого года на опасениях замедления роста мировой экономики и сокращения спроса на топливо. С начала недели цены на нефть опустились более чем на 9%.
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