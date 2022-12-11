Тюменские предприниматели посетят Азербайджан в январе 2023г

Бизнес-миссия из Тюменской области РФ в январе 2023 года посетит Азербайджан. Анонсировал эту поездку Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», выступающий в роли ее организатора.
«24-26 января 2023 года Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» организует бизнес-миссию в Азербайджан», - говорится в сообщении центра, выдержки из которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Там отметили, что в программе бизнес-миссии - поиск и подбор иностранных покупателей; аренда помещения и оборудования для переговоров; формирование или актуализация коммерческого предложения; организация деловых переговоров с потенциальными покупателями.
Р.Керимов
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