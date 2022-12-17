Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат России

Делегаты съезда Федерации шахмат России (ФШР) проголосовали за кандидатуру действующего президента Андрея Филатова на выборах главы организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерации.
"Филатов переизбран, подтверждаем это", - сказали в пресс-службе.
Съезд ФШР проходит в субботу в центральном доме шахматиста в Москве.
Кандидатами на пост руководителя ФШР являлись действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Филатов, а также гроссмейстер Сергей Карякин.
Кандидатуру Филатова выдвинули Федерация шахмат Москвы и соответствующие организации почти двух десятков регионов РФ. Кандидатуру Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.
Филатов является президентом ФШР с 2014 года.
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