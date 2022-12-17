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Спорт 17.12.2022 20:57

Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат России

Делегаты съезда Федерации шахмат России (ФШР) проголосовали за кандидатуру действующего президента Андрея Филатова на выборах главы организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерации.

"Филатов переизбран, подтверждаем это", - сказали в пресс-службе.

Съезд ФШР проходит в субботу в центральном доме шахматиста в Москве.

Кандидатами на пост руководителя ФШР являлись действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Филатов, а также гроссмейстер Сергей Карякин.

Кандидатуру Филатова выдвинули Федерация шахмат Москвы и соответствующие организации почти двух десятков регионов РФ. Кандидатуру Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.

Филатов является президентом ФШР с 2014 года.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ШАХМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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