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Внешняя политика 24.12.2022 14:32

Алиев обновил состав МПК с Татарстаном и Дагестаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственных комиссий (МПК) по сотрудничеству с рядом регионов РФ - Татарстаном и Дагестаном.

Согласно распоряжению главы государства, сопредседателем совместной МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Татарстаном определен министр экономики Азербайджана (ранее первый вице-премьер Азербайджана - ИФ).

Другим распоряжением вице-премьер Шахин Мустафаев утвержден сопредседателем МПК по экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Дагестаном (до сих пор заседаний комиссии не проводилось - ИФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МПК


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