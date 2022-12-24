Алиев обновил состав МПК с Татарстаном и Дагестаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственных комиссий (МПК) по сотрудничеству с рядом регионов РФ - Татарстаном и Дагестаном. Согласно распоряжению главы государства, сопредседателем совместной МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Татарстаном определен министр экономики Азербайджана (ранее первый вице-премьер Азербайджана - ИФ). Другим распоряжением вице-премьер Шахин Мустафаев утвержден сопредседателем МПК по экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Дагестаном (до сих пор заседаний комиссии не проводилось - ИФ). Р.Ахмедов

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