Баку и Ташкент готовят для реализации 5 крупных проектов на $700 млн

Азербайджан и Узбекистан прорабатывают финансово-технические аспекты для реализации пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн и достигли договоренности о создании рабочей группы по координации взаимодействия по этому вопросу.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в субботу в Баку министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили вопросы экономического взаимодействия.

«В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества рассмотрено взаимодействие в сфере промышленной кооперации и инвестиционного партнерства. Выражена взаимная заинтересованность в ускорении совместной работы над созданием совместного инвестиционного фонда, а также проработке финансово-технических аспектов пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн. Достигнута договоренность о создании рабочей группы по координации взаимодействия в данных направлениях», - подчеркивает ведомство.

Там отметили, что в ходе переговоров была рассмотрена широкая повестка двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сфере, обсуждено текущее состояние и перспективы развития взаимной торговли.

По данным министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в 2021 году товарооборот Азербайджана и Узбекистана вырос на 42%, с начала текущего года - еще на 52%.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие возможностей и ресурсов для кратного увеличения товарооборота в ближайший период.

Стороны договорились принять меры по формированию номенклатуры и увеличению взаимных поставок востребованной продукции, проведению на взаимной основе регулярных торговых и бизнес-миссий, выставок национальной продукции в крупных городах, заключению долгосрочных торговых контрактов на взаимную поставку плодоовощной, пищевой, текстильной, кожевенной и обувной продукции в торговые сети двух стран.

Отдельное внимание стороны акцентировали на мерах по дальнейшему расширению совместных предприятий, в том числе, по производству автомобилей, выпуску ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.

«Ключевое место в повестке заняло также обсуждение мер по развитию партнерства в транспортно-логистической сфере. Согласованы организационные аспекты проведения первого заседания смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению для обсуждения мер по созданию условий для кратного увеличения объемов перевозки грузов, в том числе товаров первой необходимости через территорию обеих стран. В данном контексте также отмечена перспективность принятия совместных мер по развитию транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

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