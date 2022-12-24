Алиев уверен в успешном развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном в 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшид Ходжаев обсудили на встрече в субботу в Баку вопросы сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и легкой промышленности, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
«В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах транспорта, производственной кооперации, энергетики, легкой промышленности, в частности, шелководства, и хлопководства», - отмечается в сообщении.
Стороны провели обмен мнениями о развитии двусторонних отношений, был отмечен рост товарооборота, говорилось о проводимой на основе соответствующего соглашения между главами государств работе по созданию совместного инвестиционного фонда.
Алиев заявил, что 2022 год завершается успешно в плане развития двусторонних отношений Баку и Ташкента и выразил уверенность в том, что динамика развития связей сохранится и в 2023 году.
По его словам, создана хорошая основа для дальнейшего развития сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, военно-технической, транспортной, образовательной и других сферах.
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