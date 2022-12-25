В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по «зерновой сделке»

Свыше 15 млн тонн продукции сельского хозяйства экспортировали из Украины за время действия "зерновой сделки", заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
"По словам министра, с первого августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по "зерновому коридору" транспортировали 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции, сказал он", - передает "Анадолу".
Он отметил, что 44% поступившей с Украины продукции отправляли в страны Европы, 29% - в страны Азии, 15% - в Турцию и 12% - в государства Африки.
22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.
Баку обвинил Ереван в лицемерии
В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется
Россия не приемлет «потолка» цен на энергоресурсы - Песков
В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа
Баку и Ташкент планируют за 5 лет довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане второй день подряд держится на одном уровне
В ЕС частично восстановились объемы турпоездок
В китайской провинции Чжэцзян выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают