Ракета SpaceX выведет на орбиту израильский разведывательный спутник

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в пятницу должна стартовать на орбиту с израильским спутником дистанционного зондирования Земли EROS-C3, сообщает специализированный сайт Next Spaceflight.
Запуск аппарата израильской компании ImageSat International (ISI) планируется осуществить со стартового комплекса 4Е на базе Ванденберг американских Космических сил в Калифорнии в 01:58 по времени Восточного побережья США.
Он предназначен для получения изображений с разрешением в 30 см в панхроматическом режиме и разрешением в 60 см в мультиспектральном режиме с полосой обзора примерно 12,5 км.
"EROS-C - это современный спутник наблюдения Земли, представляющий изображения сверхвысокого разрешения. Он предназначен для решения самых сложных оперативных задач, с которыми в настоящее время сталкиваются оборонные и разведывательные организации", - отмечают в израильской компании ISI.
При этом первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку на базе в Калифорнии.
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