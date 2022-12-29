Министры обороны Турции, России и Сирии договорились создать трехстороннюю комиссию

Министр обороны Турции Хулуси Акар, глава Минобороны России Сергей Шойгу и их сирийский коллега Али Махмуд Аббас в ходе недавней встречи в Москве договорились создать трехстороннюю комиссию, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на турецкий источник.
"Министры обороны России, Турции и Сирии договорились сформировать совместную трехстороннюю комиссию", - цитирует "Аль-Джазира" своего собеседника.
Накануне в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
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