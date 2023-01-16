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Регион 16.01.2023 18:36

Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции газового "хаба", ситуацию вокруг Украины и реализацию "зерновой сделки"

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов - взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, как сообщили в Кремле, продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

"В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, "рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 г. о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России".

Кроме того, обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей, добавили в пресс-службе.

"Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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