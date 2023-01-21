Министр обороны Швеции ожидает продолжения диалога с Турцией вопреки отмене визита

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в Twitter, что ожидает продолжения диалога с Турцией по вопросам безопасности и обороны после отмены Анкарой его визита в эту страну.

"Вчера я встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром на военной базе США в Рамштайне, Германия", - написал министр.

По его словам, отношения с Турцией очень важны для Швеции, которая "с нетерпением ожидает" продолжения диалога с ней в области безопасности и обороны.

Ранее Турция объявила об отмене назначенного на 27 января визита Йонсона, назвав его бессмысленным. В ходе переговоров должен был обсуждаться вопрос о вступлении Швеции в НАТО. Решение об отмене визита турецкие власти приняли на фоне митингов в Стокгольме - неделей ранее демонстранты подвесили чучело президента Тайипа Эрдогана на площади возле ратуши. Кроме того, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что власти Швеции действуют как "современные варвары", разрешая проведение акции с сожжением Корана около посольства Турции в Стокгольме.

В.Алиев