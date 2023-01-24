Власти ФРГ приняли решение направить Украине не менее роты танков Leopard 2

Власти Германии решили отправить Украине танки Leopard 2 модификации А6, сообщает во вторник "Шпигель" со ссылкой на свои источники.

"Решение принято: Германия отправит на Украину танки Leopard 2. По информации "Шпигель", речь идет минимум о роте танков Leopard 2А6", - отмечает журнал.

Тем временем нидерландский премьер Марк Рютте заявил в беседе с "Франкфуртер альгемайне цайтунг" о возможности направить Украине 18 танков Leopard 2, взятых ранее Нидерландами в аренду у ФРГ.

"Можно купить 18 танков, арендуемых у Германии, и передать их Украине, заявил премьер Марк Рютте", - пишет издание.

Однако Рютте отметил, что речь идет о совместных действиях с такими странами как Финляндия и Португалия, и решения по танкам пока нет.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.