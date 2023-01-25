ООН прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг на 3% в год

ООН рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозирует на уровне 3%.
Такой прогноз указан в опубликованном докладе «Мировое экономическое положение и перспективы на 2023 год» (World Economic Situation and Prospects 2023), который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По оценкам ООН, рост ВВП страны в 2022 году составил 5%.
На 2024 год организация рост ВВП Азербайджана прогнозирует также на уровне 3%.
В ООН прогнозируют, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 8,1%, в 2024 году замедлится до 5,3%.
ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4.6%, среднегодовая инфляция составила 13.9%.
Власти Азербайджана на 2023 год рост ВВП прогнозируют на уровне 2,7% (среднегодовая инфляция - 6,9%), на 2024г - 4.1%.
Р.Керимов
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