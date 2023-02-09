Газовый хаб в Турции будет создан, но реализация проекта может сдвинуться по времени из-за землетрясения - Песков

В Кремле заявили, что сильное землетрясение в Турции может сдвинуть по времени создание газового хаба в этой стране, однако проект будет реализован.
"Разумеется, сейчас это (проект газового хаба) не может быть приоритетом для Турецкой республики, мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли повлиять на реализацию проекта землетрясение в Турции.
"Мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажет всю необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов", - добавил Песков.
"Поэтому да, этот процесс (создание газового хаба) может сдвинуться чуть вправо, но по сути это не повлияет на реализацию планов", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
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