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Дальнее зарубежье 12.02.2023 13:37

Глава МВД Германии призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что принцип приема и размещения украинских беженцев в ЕС должен быть более справедливым. Об этом она сообщила газете Bild am Sonntag.

По ее словам, Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, а Испания - только 160 тысяч, и так "продолжаться не может".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Германию прибыли до 1 млн украинских беженцев, это крупнейшая миграционная волна со Второй мировой войны.

Он напомнил, что финансовая помощь Германии Украине в 2022 году составила €12 млрд.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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