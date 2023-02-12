Глава МВД Германии призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что принцип приема и размещения украинских беженцев в ЕС должен быть более справедливым. Об этом она сообщила газете Bild am Sonntag.
По ее словам, Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, а Испания - только 160 тысяч, и так "продолжаться не может".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Германию прибыли до 1 млн украинских беженцев, это крупнейшая миграционная волна со Второй мировой войны.
Он напомнил, что финансовая помощь Германии Украине в 2022 году составила €12 млрд.
В.Алиев
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