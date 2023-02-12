Глава МВД Германии призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что принцип приема и размещения украинских беженцев в ЕС должен быть более справедливым. Об этом она сообщила газете Bild am Sonntag.

По ее словам, Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, а Испания - только 160 тысяч, и так "продолжаться не может".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Германию прибыли до 1 млн украинских беженцев, это крупнейшая миграционная волна со Второй мировой войны.

Он напомнил, что финансовая помощь Германии Украине в 2022 году составила €12 млрд.

В.Алиев