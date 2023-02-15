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Внешняя политика 15.02.2023 23:41

Алиев и Зеленский обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Там отметили, что Зеленский выразил Алиеву благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и гуманитарную помощь.

«В ходе беседы главы государств также обсудили вопрос сотрудничества на международных площадках», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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