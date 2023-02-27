Лавров обсудит в Баку нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Азербайджан 27-28 февраля обсудит вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Ожидается, что Лавров будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Предусмотрены также его переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Планируется комплексно обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, исходя из обоюдного настроя на поступательное развитие союзнических отношений, обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы азербайджано-армянской нормализации", - говорится в сообщении МИД России.

По данным ведомства, Лавров в ходе визита также примет участие в тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности". Мероприятие пройдет в рамках третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

"Азербайджан - важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе давних традиций дружбы и добрососедства...В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов. Поддерживается регулярный доверительный диалог на высшем и высоком уровнях.... За январь-октябрь 2022 года товарооборот превысил $3 млрд (рост - на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)", - говорится в сообщении.

МИД также отметил, что содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г. является одним из внешнеполитических приоритетов России.

"Рассматриваем их реализацию в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном...Подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в информации.

Ведомство также отметило усилия, прилагаемые российской стороной для разблокировки транспортных коммуникаций в регионе и на важность продолжения работы двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы.

"Российская сторона продолжит поддерживать взаимодействие по линии гражданского общества, парламентариев и экспертных кругов, нацеленное на нормализацию азербайджано-армянских отношений", -говорится в сообщении.

Н.Аббасова