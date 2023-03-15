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Регион 15.03.2023 17:56

Чавушоглу и Лавров обсудили «зерновую сделку»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду обсудили по телефону черноморскую "зерновую сделку", передает "Анадолу" со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Министры обсудили тему зернового соглашения", - информирует агентство.

Помимо этого, Чавушоглу и Лавров говорили о перспективах двусторонних отношений.

Ранее в среду глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит переговоры с участниками черноморской зерновой инициативы по ее продлению на 120 дней, а не на 60.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, ее срок действия истекает 18 марта.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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