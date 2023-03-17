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Макроэкономика 17.03.2023 22:00

Золото активно дорожает и торгуется вблизи максимума за 6 недель

Цены на золото резко поднимаются в пятницу на фоне ослабления курса доллара, завершая неделю вблизи максимальной отметки за шесть недель.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:51 по бакинскому времени повысились на 2,1% - до $1963,4 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в мае подскочило в цене на 3% и стоит $22,34 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет примерно 0,3% в ходе торгов.

Ослабление доллара позитивно влияет на цены на сырьевые товары, поскольку они становятся более привлекательными для держателей других валют. Доллар, тем временем, дешевеет из-за усиливающихся ожиданий рынка, что Федрезерв закончит цикл повышений ключевой процентной ставки после подъема на 25 базисных пунктов на следующей неделе.

"Растет консенсус, что Федрезерв на следующей неделе сделает то же самое, что и ЕЦБ на этой: поднимет ставки в соответствии с ожиданиями и возьмет паузу. Ожидания, что Федрезерв приближается к концу цикла подъема ставок, давят на доллар", - написал ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.

Европейский центральный банк накануне повысил все процентные ставки на 50 б.п.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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