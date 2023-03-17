Золото активно дорожает и торгуется вблизи максимума за 6 недель

Цены на золото резко поднимаются в пятницу на фоне ослабления курса доллара, завершая неделю вблизи максимальной отметки за шесть недель.
Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:51 по бакинскому времени повысились на 2,1% - до $1963,4 за тройскую унцию.
Серебро с поставкой в мае подскочило в цене на 3% и стоит $22,34 за унцию.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет примерно 0,3% в ходе торгов.
Ослабление доллара позитивно влияет на цены на сырьевые товары, поскольку они становятся более привлекательными для держателей других валют. Доллар, тем временем, дешевеет из-за усиливающихся ожиданий рынка, что Федрезерв закончит цикл повышений ключевой процентной ставки после подъема на 25 базисных пунктов на следующей неделе.
"Растет консенсус, что Федрезерв на следующей неделе сделает то же самое, что и ЕЦБ на этой: поднимет ставки в соответствии с ожиданиями и возьмет паузу. Ожидания, что Федрезерв приближается к концу цикла подъема ставок, давят на доллар", - написал ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.
Европейский центральный банк накануне повысил все процентные ставки на 50 б.п.
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе
Погранслужба Азербайджана закупает бронежилеты и каски почти на 5 млн манатов
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесен в парламент Турции
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы взаимодействия в Каспийском регионе
Генсек НАТО приветствует решение Турции начать ратификацию вступления Финляндии в альянс
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна