МИД Азербайджана обвинил Армению в попытках сорвать мирный процесс

МИД Азербайджана призвал Армению воздерживаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию на Южном Кавказе, а также от вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство в своем заявлении также призывает Армению выполнять взятые Ереваном обязательства, вместо продолжения попыток ввести в заблуждение международное сообщество.

МИД подчеркивает, что в последние дни активизировались перевозки живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении, предназначенных для вооруженных сил Армении, находящихся на территориях временной дислокации Российского миротворческого контингента в Азербайджане. Кроме того, в последние дни соответствующими средствами наблюдения зафиксирована активизация армянами незаконных дорожно-строительных работ на дорогах Ханкенди-Халфали-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзалар-Туршсу.

"Несмотря на многочисленные обращения с азербайджанской стороны и проведенные по этому поводу обсуждения, не было принято никакие необходимые меры по предотвращению перевозки вооружения и другой военной техники. Кроме того, гибель и ранения азербайджанских военнослужащих в результате провокаций со стороны Армении на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу 5 марта, а также в направлении Зангиланского района 20 марта продемонстрировали намерение Армении умышленно обострить ситуацию", - говорится в заявлении МИД.

Данные шаги Армении показали намерение Еревана целенаправленно сорвать мирный процесс на фоне недавней интенсификации международных усилий по мирному соглашению, а также ее незаинтересованность в обеспечении мира и стабильности в регионе, считают в МИДе Азербайджана.

"Недавние провокации Армении показывают, что для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установление пограничного перехода и контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачинской дороги", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В.Алиев