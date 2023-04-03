Церемония передачи турецкого электромобиля Togg T10X президенту Азербайджана состоится 4 апреля в Баку

Электромобиль турецкого производства Togg T10X во вторник будет передан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает TRT.
"Второй электромобиль Togg T10X будет передан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву завтра на церемонии, которая состоится в Баку. Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк вручит Алиеву ключ от автомобиля. Затем министр вместе с генеральным директором Togg Гюркан Каракашем проинформируют президента Азербайджана о технических особенностях Togg", - сообщает телеканал.
Первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в Президентском комплексе в Анкаре. В церемонии приняла участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган.
"С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах", - сказал турецкий лидер в своей речи на мероприятии.
По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.
Президент Эрдоган выразил уверенность, что Togg приобретет популярность среди автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.
С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки - Togg T10X в целом поступило 177 467 предварительных заказов.
Н.Аббасова
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