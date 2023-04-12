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АПК 12.04.2023 12:04

Турция в I квартале заработала свыше $200 млн от экспорта томатов

Турция в первом квартале 2023 года экспортировала томатов на $203,8 млн, что на 40% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии.

Турецкие томаты поставлялись в 45 стран мира. Ведущим импортером стала Польша, которая закупила их на $33,4 млн. Далее следуют Румыния - на $33 млн и Германия - на $28,3 млн.

По данным ассоциации, в 2022 году Турция экспортировала томаты в 54 страны, объем поставок составил $377,4 млн.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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