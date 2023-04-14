Азербайджан стал одним из основных покупателей российских овощей в I кв. 2023г

Российская свинина в первом квартале этого года экспортировалась в 11 стран мира, сообщает Россельхознадзор.
В числе основных импортеров - Беларусь и Вьетнам, причем Вьетнам увеличил закупки сразу в 2,2 раза, Беларусь - в 1,2 раза.
Всего в январе-марте отгрузки выросли в 1,2 раза, сообщает ведомство, не приводя данные об объемах экспорта.
Традиционно высокими остаются поставки мяса птицы, отмечает Россельхознадзор, уточняя, что крупнейшим покупателем является Китай, наращивают импорт Саудовская Аравия и Казахстан.
Кроме того, экспорт баранины и козлятины вырос в 2,2 раза, основным покупателем стал Иран. Поставки живых животных - свиней и мелкого рогатого скота увеличились в 1,4 раза.
Россельхознадзор также фиксирует рост в первом квартале экспорта лука и чеснока (в 3,3 раза), картофеля и орехов (практически в 2 раза). Основными покупателями овощей стали Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Грузия. Орехи преимущественно поставлялись в Китай.
Россельхознадзор также сообщил, что в первом квартале был получен допуск 9 видов российской животноводческой продукции на рынки пяти стран мира. Так, предприятия из РФ теперь могут поставлять кожу, шерсть и корма для животных в Индию, рыбную продукцию - в Перу и Тунис, оленину - в ОАЭ и цисты артемий - в Гайану. Кроме того, расширен перечень компаний-поставщиков гороха, рыбопродукции и меда в Китай, рыбопродукции - во Вьетнам, молочной продукции, мяса птицы и крабов - в Саудовскую Аравию, а также производителей разной категории животноводческих товаров - в Азербайджан.
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