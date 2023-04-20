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Транспорт и связь 20.04.2023 17:05

ГААД получит 5 млн манатов на строительство автодорог на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих села Шорсулу, Бараныкенд, Сеидляр, Даикенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы Сальянского района.

Через данные села проходит автомагистраль Алят-Астара-граница с Ираном.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на первом этапе на эти цели выделяется 5 млн манатов.

Автодорога пройдет по населенным пунктам, в которых проживают 16 тыс. человек.

Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено в госбюджете на 2024 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства, необходимые для завершения строительства данной дороги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


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