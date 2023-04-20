Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Дальнее зарубежье 20.04.2023 23:03

SpaceX запустила на орбиту самую большую в мире ракету

Сверхтяжелая ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в четверг стартовала в тестовый орбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 09:34 по времени Восточного побережья США (в 16:34 МСК).

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет проходит в непилотируемом режиме.

В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, SPACEX, РАКЕТА, СТАРТ


Похожие новости


SpaceX запустит на орбиту группу из 51 мини-спутника Илон Маск готовит тестовый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship США вывели на орбиту новые спутники системы предупреждения о ракетном нападении SpaceX вывела на орбиту 11-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink SpaceX в понедельник запустит на орбиту третью за месяц партию интернет-спутников Starlink США в воскресенье отправят на орбиту секретный военный спутник SpaceX готовится запустить на орбиту группу интернет-спутников Starlink SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером Ракета SpaceX Falcon 9 в понедельник выведет на орбиту 40 спутников связи OneWeb

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az