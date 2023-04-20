SpaceX запустила на орбиту самую большую в мире ракету

Сверхтяжелая ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в четверг стартовала в тестовый орбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск был осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 09:34 по времени Восточного побережья США (в 16:34 МСК).
Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).
Тестовый полет проходит в непилотируемом режиме.
В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.
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