В Баку считают необоснованным заявление МИД Франции по поводу установки КПП в начале дороги Лачин-Ханкенди - Гаджизаде

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал необоснованным заявление пресс-секретаря МИД Франции Анны-Клер Лежандр по поводу установки азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта (КПП) в начале дороги Лачин-Ханкенди.

"Заявление Лежандр в связи с установлением азербайджанской стороной КПП границе в начале дороги Лачин-Ханкенди на азербайджано-армянской границе совершенно необоснованно. Это суверенное и легитимное право Азербайджана установить пограничный контрольно-пропускной пункт на своей суверенной территории", - говорится в соответствующих комментариях Гаджизаде.

Гаждизаде отметил, что нет никаких оснований утверждать, что установка КПП противоречит Трехстороннему заявлению и какому-либо международному документу или решению суда.

По его словам, Азербайджан, как всегда в рамках своих обязательств гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по дороге Лачин-Ханкенди, и продолжит принимать соответствующие меры в этом направлении.

"В ответ на усилия Азербайджана по обеспечению мира, стабильности и развития в регионе, и по нормализации отношений с Арменией на основе уважения международно-правовых принципов, таких как территориальная целостность и суверенитет, Франция не должна создавать условий для попыток воспрепятствовать этому процессу, демонстрируя такую одностороннюю позицию", - подчеркнул Гаджизаде.

В заявлении МИД Франции говорится, что Париж сожалеет по поводу создания Азербайджаном КПП на въезде на Лачинскую дорогу, что якобы "противоречит обязательствам, принятым в рамках заявлений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу".

Париж также требует от Баку восстановления свободного передвижения по Лачинской дороге, бесперебойного снабжения жителей (Карабаха -ИФ) газом и электроэнергией.

Н.Аббасова