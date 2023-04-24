Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 77.87 +0.50 Brent 81.66 +0.56

Карабах 24.04.2023 13:01

В Баку считают необоснованным заявление МИД Франции по поводу установки КПП в начале дороги Лачин-Ханкенди - Гаджизаде

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал необоснованным заявление пресс-секретаря МИД Франции Анны-Клер Лежандр по поводу установки азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта (КПП) в начале дороги Лачин-Ханкенди.

"Заявление Лежандр в связи с установлением азербайджанской стороной КПП границе в начале дороги Лачин-Ханкенди на азербайджано-армянской границе совершенно необоснованно. Это суверенное и легитимное право Азербайджана установить пограничный контрольно-пропускной пункт на своей суверенной территории", - говорится в соответствующих комментариях Гаджизаде.

Гаждизаде отметил, что нет никаких оснований утверждать, что установка КПП противоречит Трехстороннему заявлению и какому-либо международному документу или решению суда.

По его словам, Азербайджан, как всегда в рамках своих обязательств гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по дороге Лачин-Ханкенди, и продолжит принимать соответствующие меры в этом направлении.

"В ответ на усилия Азербайджана по обеспечению мира, стабильности и развития в регионе, и по нормализации отношений с Арменией на основе уважения международно-правовых принципов, таких как территориальная целостность и суверенитет, Франция не должна создавать условий для попыток воспрепятствовать этому процессу, демонстрируя такую одностороннюю позицию", - подчеркнул Гаджизаде.

В заявлении МИД Франции говорится, что Париж сожалеет по поводу создания Азербайджаном КПП на въезде на Лачинскую дорогу, что якобы "противоречит обязательствам, принятым в рамках заявлений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу".

Париж также требует от Баку восстановления свободного передвижения по Лачинской дороге, бесперебойного снабжения жителей (Карабаха -ИФ) газом и электроэнергией.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД, КОММЕНТАРИЙ


Похожие новости


МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране Глава МИД Франции планирует посетить Баку и Ереван в конце апреля Оправдание Францией провокаций Армении в Карабахе неприемлемы - МИД Азербайджана Посол Азербайджана в Париже вручила верительные грамоты президенту Франции Совбез ООН не принял инициированное Францией антиазербайджанское заявление - Садыгов Баку обвинил Париж в использовании МОФ как инструмента своей внешней политики Абдуллаева вручила в МИД Франции копии верительных грамот МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции Алиев обсудил с Макроном нормализацию отношений между Баку и Ереваном Баку вручил Парижу ноту протеста в связи с новым актом вандализма, совершенным армянскими радикалами, перед посольством Азербайджана во Франции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az