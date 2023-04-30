В Узбекистане началось голосование на референдуме по проекту закона о новой конституции

В Узбекистане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.
Участковые комиссии референдума, открывшиеся в 08:00 по местному времени (07:00 по Баку), продолжат свою работу до 20:00 (19:00 по Баку). После этого начнется подсчет голосов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.
Всего в Узбекистане образовано 10 761 избирательных участков, в том числе за рубежом в 39 странах открыты 55 стационарных избирательных участков.
Проголосовать на референдуме смогут более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого составляет 36,2 млн человек. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.
Гражданам страны предстоит ответить на единственный вопрос: принимаете ли вы закон "О Конституции Республики Узбекистан". Вариантов ответа два - "да" и "нет".
В новой редакции Конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая конституция была принята в 1992 году.
А.Азизов
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