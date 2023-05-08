Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 8 мая в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. "Первый с рабочим визитом в Москве!", - говорится в сообщении приближенного к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канала Пул Первого. Сообщение сопровождается видеофрагментами прилета белорусского президента в Москву и встречи Лукашенко в аэропорту.

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