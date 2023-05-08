Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 8 мая в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Первый с рабочим визитом в Москве!", - говорится в сообщении приближенного к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канала Пул Первого.
Сообщение сопровождается видеофрагментами прилета белорусского президента в Москву и встречи Лукашенко в аэропорту.
МИД Азербайджана назвал судебный процесс в Армении над двумя азербайджанскими военными сфабрикованным
Нефть продолжает активно дорожать
ГААД планирует завершить строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в 2024г
Минцифры Азербайджана начало установку электронных весов на автодороге до границы с РФ
Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд
АБР прогнозирует рост численности населения Азербайджана к 2050г почти до 11 млн человек
В Армении приговорили азербайджанского военнослужащего, удерживаемого в плену, к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС