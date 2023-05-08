Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0219 GBR   2.1509 TRY   0.0872

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 71.34 +2.78 Brent 75.30 +2.80

СНГ 08.05.2023 20:45

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 8 мая в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Первый с рабочим визитом в Москве!", - говорится в сообщении приближенного к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канала Пул Первого.

Сообщение сопровождается видеофрагментами прилета белорусского президента в Москву и встречи Лукашенко в аэропорту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Лукашенко против участия западных миссий в урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе Лукашенко не исключает противостояния с Западом за Западную Украину Президент Беларуси освободил от должности посла в Польше Лукашенко заявил о новой странице в отношениях с Россией Лукашенко травмировался в финале любительского хоккейного турнира Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию: иметь ядерное оружие - Лукашенко Лукашенко заявил, что контрсанкции в отношении Запада будут наращиваться Президент Беларуси призвал не толкать его на спецоперацию по защите соотечественников Лукашенко назвал неадекватным поведение Зеленского В Украине нет ни одного белорусского солдата и ни одного белорусского патрона - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az