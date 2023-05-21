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Регион 21.05.2023 21:00

Турция обвинила Швецию во вмешательстве в выборы президента

Руководитель Министерства внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране. По его словам, Стокгольм спонсирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Об этом сообщает Aydınlık.

По его словам, ассоциация под названием "Oy ve Ötesi" не может участвовать в наблюдательном процессе у избирательных урн потому, что ее представители "терроризируют место и пытаются оказать давление" на людей, чего нельзя допускать.

"Это противоречит избирательному законодательству, чтобы они входили туда и оказывали давление на людей, голосующих на избирательных участках. Они оказывают давление на полицию и говорят: "Мы уйдем с этими урнами". Шведское государство финансирует эту ассоциацию "Oy ve Ötesi". Оно посылает деньги, но зачем? Для того, чтобы вмешаться в выборы в Турции и посеять путаницу. Это так ясно и очевидно", - заявил министр.

Ранее стало известно, что турецкая оппозиция, если сможет одержать победу на майских выборах в стране, готова одобрить заявку Швеции в Североатлантический альянс до июльского саммита НАТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ОБВИНЕНИЯ


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