Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 25 мая провел встречу с послом Турции в России Мехметом Самсаром, стороны обсудили процессы на Южном Кавказе.

«Обсуждена ситуация на Южном Кавказе, включая реализацию трёхсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии», - сообщает МИД РФ.

Кроме этого, была затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей, подчёркнута важность взаимодействия на Южном Кавказе в рамках Консультативной региональной платформы «3+3».

Состоялся обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес, подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов