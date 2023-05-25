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Регион 25.05.2023 23:19

Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 25 мая провел встречу с послом Турции в России Мехметом Самсаром, стороны обсудили процессы на Южном Кавказе.

«Обсуждена ситуация на Южном Кавказе, включая реализацию трёхсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии», - сообщает МИД РФ.

Кроме этого, была затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей, подчёркнута важность взаимодействия на Южном Кавказе в рамках Консультативной региональной платформы «3+3».

Состоялся обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес, подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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