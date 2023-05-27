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Украинских военных начали обучать управлению танками Abrams в Германии

Украинские военные приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет газета New York Times.

Согласно сообщению издания, первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию.

Как передает NYT, 26 мая около 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 солдат начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ТАНКИ, ABRAMS


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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