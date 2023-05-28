Баку в сближении с ЕАЭС будет исходить из прагматизма - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов сближаться с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) с учетом экономических интересов страны.

"Со странами ЕАЭС наши отношения имеют долгую историю, за исключением Армении. (...) Мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, о сближении. Конечно, здесь нужно посмотреть все плюсы и минусы, нужно исходить из прагматизма. Мы всегда в своей политике исходим из этого", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

При этом Алиев не исключил большей экономической интеграции со странами ЕАЭС. "Азербайджан является частью мировой экономики, и наша экономика достаточно открыта и сбалансирована. Конечно, преференции, которые имеют страны-члены, привлекательны. Но тем не менее, это накладывает и определенные ограничения. С другой стороны, каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять-таки всё будет исходить из конкретной ситуации, связанной и с мировой экономикой, и с экономическим положением Азербайджана. Поэтому всё покажет будущее. Думаю, сам факт того, что впервые Азербайджан участвует в саммите ЕАЭС (25 мая в Москве - ИФ-Аз), говорит о том интересе, котором мы проявляем к этой структуре и о желании еще больше сближаться со странами-членами", - добавил президент Азербайджана.