Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к союзу Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран постсоветского пространства в союз Беларуси и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться.

"Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ИФ) переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Сделать это, по мнению Лукашенко, очень просто - "В союз Беларуси и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех!".

При этом президент Беларуси отметил, что высказывает свое мнение, а не официальную позицию России на сей счет.

"Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", - заявил он.

В Казахстане же заявили, что не намерены создавать с кем-либо союзное государство.

Интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической, и вступать в какие-либо союзы государств Казахстан не намерен. Так пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай прокомментировал заявления главы государства Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме в Москве.