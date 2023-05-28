Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к союзу Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран постсоветского пространства в союз Беларуси и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться.
"Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ИФ) переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).
Сделать это, по мнению Лукашенко, очень просто - "В союз Беларуси и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех!".
При этом президент Беларуси отметил, что высказывает свое мнение, а не официальную позицию России на сей счет.
"Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", - заявил он.
В Казахстане же заявили, что не намерены создавать с кем-либо союзное государство.
Интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической, и вступать в какие-либо союзы государств Казахстан не намерен. Так пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай прокомментировал заявления главы государства Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме в Москве.
Концептуальную основу Генплана Лачина составляет подход «Город в единении с природой»
Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан
Президент Израиля 30-31 мая посетит Баку для укрепления стратегических связей с Азербайджаном
Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня
Delta Air Lines остается самым дорогим авиабрендов мира 5-й год - Brand Finance
АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор
Суд в Азербайджане арестовал двух армянских диверсантов
В Азербайджане за 24 часа выявили 9 случаев COVID-19
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС