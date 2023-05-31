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Дальнее зарубежье 31.05.2023 20:37

SpaceX вывел на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Он стал 87-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в 14-й раз, после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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