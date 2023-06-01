Азербайджан после 1 сентября 2023г ограничит ввоз продукции животноводства с непроинспектированных предприятий РФ

Российские производители, поставляющие продукцию животноводства в Азербайджан, могут лишиться этой возможности после 1 сентября 2023 года, если не пройдут инспектирование со стороны Национального института пищевой безопасности этой страны, сообщает Россельхознадзор.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", служба провела переговоры с представителями Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, на которых обсуждались вопросы, связанные со вступлением в республике в силу закона "О пищевой безопасности". В соответствии с ним зарубежные предприятия по производству продукции животного происхождения и кормов, заинтересованные в поставках товаров на азербайджанский рынок, должны пройти инспекции Национального института пищевой безопасности. Их планируется проводить как в выездном, так и в видеоформате.
"Агентство выразило обеспокоенность в связи с тем, что до настоящего времени большинство российских организаций, отгружающих животноводческую продукцию в Азербайджан, не заключили контракт с институтом на проведение инспекций. В случае, если предприятия не заключат контракт до 1 сентября 2023 года, экспорт их продуктов будет ограничен азербайджанской стороной до заключения контракта и проведения соответствующей инспекции", - говорится в сообщении.
Агентство представило предварительный график проведения видеоаудита более 60 российских компаний, ранее поставлявших продукцию в республику. Этот график будет актуализироваться еженедельно. При этом агентство обратило внимание российской службы на то, что для предприятий, попавших в график инспекций, но не заключивших контракт с институтом, решение по результатам видеоаудита будет принято только после заключения контракта.
Инспекция не требуется для производителей однокомпонентных кормов растительного происхождения, а также организаций по хранению продукции и транспортных судов.
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