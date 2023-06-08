Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8212 RUR   0.0208 GBR   2.1173 TRY   0.0729

Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

Внешняя политика 08.06.2023 20:25

Азербайджан и РФ проведут заседание МПК в июне в Москве - Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов анонсировал проведение 21-го заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству в конце июня 2023 года в Москве.

Об этом Асадов сказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Сочи в четверг, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Асадов добавил, что политический диалог между президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным обеспечивает позитивную динамику по всему спектру сотрудничества двух стран.

Предыдущее заседание МПК состоялось в апреле 2022 года в Баку.

Отдел экономических новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МПК, СРОКИ


Похожие новости


Москва заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Баку - премьер РФ Мишустин на встрече с Асадовым: коридор «Север-Юг» является потенциальным конкурентом Суэцкого канала Байрамов принял посла России, завершающего дипмиссию в Азербайджане Пашинян заявляет о прогрессе, достигнутом рабочей группой по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе Оверчук: имеется существенный прогресс в вопросе разблокирования коммуникаций между Баку и Ереваном В Москве проходит встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении Азербайджан после 1 сентября 2023г ограничит ввоз продукции животноводства с непроинспектированных предприятий РФ Баку и Москва «сверили часы» по ряду региональных и международных сюжетов Баку, Москва и Ереван согласовали проведение в ближайшее время встречи на уровне вице-премьеров Баку и Москва провели консультации по вопросам Каспия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az