Азербайджан и РФ проведут заседание МПК в июне в Москве - Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов анонсировал проведение 21-го заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству в конце июня 2023 года в Москве.

Об этом Асадов сказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Сочи в четверг, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Асадов добавил, что политический диалог между президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным обеспечивает позитивную динамику по всему спектру сотрудничества двух стран.

Предыдущее заседание МПК состоялось в апреле 2022 года в Баку.

Отдел экономических новостей