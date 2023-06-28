В Баку назвали ВС Армении основным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе

Спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал вооруженные силы (ВС) Армении основным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе.

В ответ на твит премьер-министра Армении Никола Пашиняна о риске дестабилизации ситуации на Южном Кавказе Гаджизаде написал в твиттере, что армянский премьер "снова вводит в заблуждение международное сообщество".

"Азербайджанские силы приняли лишь ответные меры в связи с военными действиями (противоположной стороны - ИФ), в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий. Основным дестабилизирующим фактором в регионе являются вооруженные силы Армении", - отметил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что "эти армянские силы, вопреки международному праву и обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления (подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года - ИФ), не были полностью выведены из Азербайджана".

"Эти незаконные формирования, угрожающие азербайджанцам, проживающим в близлежащих районах и возвращающимся в свои дома, представляют собой основную угрозу безопасности", - считает спикер МИД Азербайджана.

"Армения, вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, должна выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле", - написал Гаджизаде.

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