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Туризм 03.07.2023 22:30

Турция летом из-за выросших цен потеряла 35-40% российских туристов - АТОР

Турция в летнем сезоне 2023 года потеряла 35-40% российских туристов по сравнению с доковидным 2019 годом, основная причина - уход с направления бюджетных туристов из-за роста цен, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Поток туристов, которых туроператоры отправляют в Турцию, по сравнению с рекордным 2019 годом стал заметно меньше. У крупных туроператоров и сетей турагентств на текущий момент проданный объем туров на лето на 35-40% меньше по сравнению с летним сезоном 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, средний чек поездки в Турцию на 10 ночей в летние месяцы доковидного 2019 года у туроператоров колебался в районе 50-60 тыс. рублей на человека в туре. Летом 2023 года средний чек на Турцию вырос практически вдвое и составляет сейчас порядка 100-115 тыс. рублей на человека.

При этом туроператоры видят изменение потребительских предпочтений тех, кому Турция по-прежнему доступна. В частности, вырос спрос на дорогие отели, индивидуальные трансферы и услуги Fast Track в аэропорту, туристы чаще покупают расширенные страховые полисы и питание на борту.

Как напоминают в АТОР, 2019 год был лучшим для российского туризма в Турцию. Турпоток из России составил 7 млн человек. В 2022 году он снизился до 5,2 млн. В этом году власти Турции заявляли о планах принять более 6 млн россиян.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, АТОР


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