Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8531 RUR   0.0192 GBR   2.1567 TRY   0.0655

Цена на нефть

03.07 $/bbl +/- WTI 69.79 -0.85 Brent 74.65 -0.76

Дальнее зарубежье 04.07.2023 19:29

Глава МИД Турции не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан усомнился в целесообразности принятия Швеции в НАТО с точки зрения стратегической безопасности, сообщает во вторник газета "Дейли сабах".

"Сейчас как никогда актуально для обсуждения, будет ли членство Швеции в НАТО бременем или преимуществом с точки зрения стратегической безопасности", - заявил он в Анкаре.

По его словам, шведская система безопасности не справляется с предотвращением провокаций, и, по мнению турецкой стороны, это может создавать проблемы для всего альянса.

Фидан вновь заявил о том, что Турция решительно осуждает "гнусную атаку на Коран" в Стокгольме, а также попустительство со стороны властей, несмотря на предупреждения турецких властей.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция Швеции позволила сжечь Коран возле мечети в центре Стокгольма, мотивировав свое решение "свободой слова".

Турция - одна из двух стран, еще не ратифицировавших вступление Швеции в НАТО. Одной из претензий Анкары к Стокгольму стали как раз антиисламские акции в Швеции. При этом шведские власти выдавали разрешение на проведение подобных акций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, МНЕНИЕ


Похожие новости


Турция требует от Швеции выслать подозреваемых в терроризме курдов до вступления в НАТО Эрдоган все еще требует от стремящейся в НАТО Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом Заявку Стокгольма на вступление в НАТО обсудили в Анкаре представители Альянса, Турции, Швеции и Финляндии После переговоров с Эрдоганом Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО Эрдоган обсудит со Столтенбергом вступление Швеции в НАТО США считают, что Швеция уже сейчас готова вступить в НАТО Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО Турция обвинила Швецию во вмешательстве в выборы президента Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО - Эрдоган Представитель Эрдогана заявил, что Турция не закрывала двери в НАТО для Швеции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az