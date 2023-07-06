Анкара ожидает от Стокгольма практических шагов и четкого выполнения пунктов трехстороннего меморандума, подписанного на саммите НАТО в Мадриде, для вступления страны в альянс, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.

"В Анкаре ожидают от Стокгольма практических шагов в вопросе реализации данных поправок", - заявил Фидан по итогам встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии, комментируя изменения в шведском законодательстве в сфере борьбы с терроризмом.

Он также отметил, что Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего меморандума между двумя странами и Финляндией, подписанного на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

При этом глава МИД не стал говорить о возможном вступлении страны в альянс в ближайшее время, тогда как многие в НАТО рассчитывают, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто до саммита в Вильнюсе.

Ранее в четверг, комментируя эту же встречу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стороны добились прогресса, и он считает возможным принятие решения по кандидатуре Швеции к саммиту. При этом генсек признал, что "еще предстоит проделать определенную работу", чем стороны займутся на ближайших выходных.

В понедельник планируется встреча между Столтенбергом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.