Баку и Ереван ведут интенсивную работу для нормализации отношений - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в последние месяцы ведется интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией.

По его словам, за этот период было несколько встреч на уровне лидеров двух стран.

"При этом были интенсивные контакты на уровне министров иностранных дел", - отметил Байрамов журналистам в воскресенье.

Глава МИД добавил, что стороны проводят переговоры об открытии коммуникаций.

В.Алиев