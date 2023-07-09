Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8516 RUR   0.0185 GBR   2.1659 TRY   0.0651

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 73.86 +2.06 Brent 78.47 +1.95

Внешняя политика 09.07.2023 12:02

Баку и Ереван ведут интенсивную работу для нормализации отношений - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в последние месяцы ведется интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией.

По его словам, за этот период было несколько встреч на уровне лидеров двух стран.

"При этом были интенсивные контакты на уровне министров иностранных дел", - отметил Байрамов журналистам в воскресенье.

Глава МИД добавил, что стороны проводят переговоры об открытии коммуникаций.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Сопредседатели МПК Азербайджан-Иран вскоре встретятся в иранской Астаре Баку заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном - глава МИД Азербайджана Амир Абдоллахиан: верим, что восстановим связи высокого уровня между Ираном и Азербайджаном Баку выразил протест Парижу из-за высказываний Макрона В Баку назвали ВС Армении основным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне Байрамов и Клеверли обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az