Баку и Ереван ведут интенсивную работу для нормализации отношений - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в последние месяцы ведется интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией.
По его словам, за этот период было несколько встреч на уровне лидеров двух стран.
"При этом были интенсивные контакты на уровне министров иностранных дел", - отметил Байрамов журналистам в воскресенье.
Глава МИД добавил, что стороны проводят переговоры об открытии коммуникаций.
В.Алиев
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