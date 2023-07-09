Главы МИД России и Турции обсудили Украину, вопросы продовольственной безопасности

По инициативе турецкой стороны в воскресенье состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщается на сайте МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины. Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", - отмечается в сообщении.

Министры, по информации российского МИД, подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Затрагивались также перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной "пакетной инициативы" Генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.

Обсуждены отдельные аспекты российско-турецкого двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов.