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Карабах 11.07.2023 21:00

Алиев: в рамках I этапа программы «Великое возвращение» в Карабахе и В.Зангезуре планируется восстановить 100 н.п.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура осуществляется быстрее запланированных темпов.

«Я могу сказать, что все идет быстрее, чем предусматривалось нашими планами. Мы мобилизовали все наши силы», - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджаеа в первом полугодии.

По его словам, в этом году было обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Талыш и город Лачин, а до конца года бывшие вынужденные переселенцы вернутся в села Забух и Сус Лачинского района. «Программа по возвращению осуществляется последовательно. Таким образом, к концу года наши граждане полностью заселят свои исконные земли, а именно пять наших населенных пунктов - один город и четыре села. Всего в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» (до конца 2026г – ИФ) планируется реконструировать 100 населенных пунктов», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что большая часть города Лачин полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более, чем 700 семей здесь готовятся, как индивидуальные, так и многоквартирные дома.

Алиев добавил, что будут предприняты дополнительные шаги, связанные с планом будущего развития города Лачин.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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