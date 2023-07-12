Эрдоган рассчитывает на продление «зерновой сделки» с учетом рекомендаций Путина

Турция продолжит предпринимать усилия для продления "зерновой сделки", заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки", - приводит слова Эрдогана турецкий телеканал TRT World.
Эрдоган напомнил, что благодаря усилиям в том числе и Турции "зерновую сделку" продлевали два раза, за это время на мировые рынки было поставлено более 33 млн тонн сельхозпродукции.
Нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.
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