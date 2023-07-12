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Регион 12.07.2023 22:25

Эрдоган рассчитывает на продление «зерновой сделки» с учетом рекомендаций Путина

Турция продолжит предпринимать усилия для продления "зерновой сделки", заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки", - приводит слова Эрдогана турецкий телеканал TRT World.

Эрдоган напомнил, что благодаря усилиям в том числе и Турции "зерновую сделку" продлевали два раза, за это время на мировые рынки было поставлено более 33 млн тонн сельхозпродукции.

Нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗЕРНО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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