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АПК 14.07.2023 16:46

Анкара надеется на продление «зерновой сделки» - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что действие черноморской зерновой инициативы удастся продлить, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Мы надеемся, что черноморская зерновая сделка будет продлена", - сказал Эрдоган.

При этом он добавил, что Турция и Россия придерживаются общих позиций по вопросам, связанным с продлением инициативы.

Эрдоган вновь напомнил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в августе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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