Анкара надеется на продление «зерновой сделки» - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что действие черноморской зерновой инициативы удастся продлить, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Мы надеемся, что черноморская зерновая сделка будет продлена", - сказал Эрдоган.

При этом он добавил, что Турция и Россия придерживаются общих позиций по вопросам, связанным с продлением инициативы.

Эрдоган вновь напомнил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в августе.