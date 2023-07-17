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Регион 17.07.2023 14:54

Эрдоган заявил, что будет обсуждать с Путиным будущее «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу черноморской зерновой инициативы, передает "Анадолу".

"Эрдоган сообщил, что проведет переговоры с российским лидером по данной теме", - информирует агентство.

"Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать", - приводит агентство слова Эрдогана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗЕРНО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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